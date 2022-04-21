Hatay oruğu coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler

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Hatay oruğu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay oruğu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Hatay oruğu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay oruğu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasından (İTSO) yapılan açıklamaya göre, İTSO'nun girişimleriyle kentin yöresel içli köftesi Hatay oruğu için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay oruğuna coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Patent, Hatay, Türk, Güncel, Haberler

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