Hatay oruğu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay oruğu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasından (İTSO) yapılan açıklamaya göre, İTSO'nun girişimleriyle kentin yöresel içli köftesi Hatay oruğu için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay oruğuna coğrafi işaret tescil belgesi verdi.