Hatay Müftüsü Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı. Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 12 yaşındaki Semih Bilgili, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra çıkartıldı. Kurtarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi. Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin ise halen enkaz altında olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay Ömer Yerel Güncel Haberler

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