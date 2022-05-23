Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri Hatay ve Mersin'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.K, F.A, M.A, M.A, Ö.Y, A.C.Ç, M.E. ve A.S.A. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 9 cep telefonu, 10 SIM kart, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirildi.
AA / Salim Taş - Güncel