Hatay Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 11 Tutuklama

HATAY merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını M.Ş.G. ve K.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt elebaşıları M.Ş.G. ve K.G.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 telefon, 21 sim kart, 2 laptop ve 1 kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon lira işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin lira tutarında gelir elde ettikleri tespit edildi.

İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.