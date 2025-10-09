Haberler

Hatay Merkezli Siber Suç Operasyonu: 16 Gözaltı, 11 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay ve 4 diğer ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyonda yasa dışı bahis ve banka kartı dolandırıcılığı gibi suçlar kapsamında çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hatay merkezli 5 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması" suçları kapsamında Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 lira işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 lira gelir elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla ve 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.