Hatay Merkezli Depremlerde 6 Can Kaybı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bu sabah yapılan son açıklamada, dün akşam Hatay merkezli yaşanan depremler sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bu sabah yapılan son açıklamada, dün akşam Hatay merkezli yaşanan depremler sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı belirtildi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel