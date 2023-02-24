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Hatay Merkezli Depremlerde 6 Can Kaybı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bu sabah yapılan son açıklamada, dün akşam Hatay merkezli yaşanan depremler sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bu sabah yapılan son açıklamada, dün akşam Hatay merkezli yaşanan depremler sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı belirtildi

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Hatay AFAD Güncel Haberler

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