Hatay merkezli depremler nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor Güncel Haberler Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli depremlerin ardından kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli depremlerin ardından kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 ve Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremler kent genelinde hissedildi. Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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