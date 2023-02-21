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Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

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Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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