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Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk ediliyor

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Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor.

Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası naklediliyor.

Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk ediliyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Adana Hatay Güncel Haberler

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