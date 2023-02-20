Hatay merkezli depremde Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı Güncel Haberler Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Osmaniye Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay merkezli depremde Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.