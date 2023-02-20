Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay merkezli depremde Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı

Güncel Haberler

Hatay merkezli depremde Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.

Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Osmaniye Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title