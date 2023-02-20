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Hatay merkezli depremde Antakya'da 2 bina yıkıldı

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Hatay merkezli depremde Antakya'da 2 bina yıkıldı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde, Antakya'da yıkılan 2 binanın enkazlarından 3 kişi kurtarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde, Antakya'da yıkılan 2 binanın enkazlarından 3 kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Defne olan 6,4 büyüklüğündeki depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina çöktü.

Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binanın enkazında 1 kişiye ulaşıldı. Sağ çıkarılan bu kişi hastaneye götürüldü.

Bu binada enkaz altında olduğu öğrenilen 3 kişiye daha ulaşılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

İpek Sokağı'ndaki binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Başman, AA muhabirine, sarsıntı sırasında bu müstakil evde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmeyen evin iki odadan oluşan eski bir yapı olduğunu belirten Başman, "Göçük altından kendi imkanlarımla çıktım. Deprem sırasında 4-5 kişiydik. Kızım ağır yaralı, amca oğlu vefat etti. Diğerleri çıktı." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Küçükdalyan Antakya Hatay Güncel Haberler

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