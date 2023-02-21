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Hatay merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta olumsuzluğa rastlanılmadı

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Hatay merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta olumsuzluğa rastlanılmadı

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin, Kahramanmaraş'ta da yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan, ağır hasarlı binalardan uzak durmaları istendi.

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Kaynak: AA / Gazi Nogay - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler

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