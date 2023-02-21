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Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

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Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir villanın bahçesindeki kameranın kayıtlarında, yarısı dolu olan yüzme havuzunun sarsıntının şiddetiyle dalgalanarak taşması yer alıyor.

Binanın içini gösteren kayıtta da villadaki kişilerin panikle koşuşturduğu görülüyor.

Bu kişilerin binanın dışına çıkması ve otoparktaki araçların sarsıntı sırasında sallanması da görüntüler arasında bulunuyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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