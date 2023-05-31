Hatay Kırıkhan'a Kalıcı Konutlar İçin İlk Kazma Vuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başladı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 2 binin üzerindeki konutun 11 ay içinde depremzedelere teslim edileceğini bildirdi.

Hatay Kırıkhan'a kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

2 bin konut 11 ay içinde teslim edilecek

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başladı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 2 binin üzerindeki konutun 11 ay içinde depremzedelere teslim edileceğini bildirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte Antakya,Defne ve Samandağ ilçelerinden sonra en büyük hasar Kırıkhan'da meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkazını temizleme çalışması başladı. Diğer taraftan ise Kırıkhan Topboğazı Çevre yolu kenarında kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle ilk etapta 830, ikinci etapta ise bin 170 afet konutu inşa edilecek ve 11 ay gibi bir sürede depremzedelere teslim edilecek. Bölgesel mimariye uygun olarak inşa edilecek konutlar 3 yada 4 katlı olacak, en sağlam zeminde, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler, 8 blokun temelinin kazı çalışmalarını tamamladı ve birkaç gün içinde temel betonu dökülecek.

Çalışmaları yakından takip eden Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, depremin ardından 4 ayı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, " Çok şükür, devletimizin, hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın kalıcı konutların temeli atılmaya başlandı. Kırıkhan'da 2 bin 451 binamız aynı anda yıkıldı. Acil yıkılacaklar içindeydi, enkazları kaldırıldı. Ağrı hasarlı binaların 6 bin 500'dü, itiraz edilmeyen binaların yıkım ve enkaz taşıma çalışmaları devam ediyor. 26 bin civarında bağımsız bölüm yıkıldı, bunların sahipleri mağdur durumda. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ilçemiz yıkıldı ama bizi sevindiren devletimizin, milletimizin büyüklüğüdür" dedi.

"11 ay içinde 2 bin konut teslim edilecek"

11 ay içinde kalıcı konutların teslim edilmeye başlanacağını kaydeden Yavuz, "İlk etapta 830, ikinci etap ihalesi yapıldı, bin 170 olmak üzere 2 binin üzerinde konut 11 ay içinde hak sahibi vatandaşlarımıza verilecek. Bunun devamı gelecek. Bizim bölgemizde köy evleriyle birlikte ciddi anlamda konut açığımızı oluştu. 19 mahallede yer teslimi yapıldı, 6 ay içinde yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek. Yaralarımız sarılıyor. Yaramız, acımız büyük. Yeni modern yaşanabilir bir şehirle daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız" dedi.

İlçe merkezi yerinde kalacak"

Yavuz, ilçenin merkez olarak yerinde kalacağını, gerekli planlamanın bakanlık tarafından yapıldığını bildirdi.

Ağır hasarlı binaların yerine yeni planlamalar yapılacağını dile getiren Yavuz, "İnsanlara tabut olmayan binalar ve iş yerleri yapılacak. Kanatlı Caddesi yerinde ağır hasarlı binalar yıkılacak. Yerine yeni planlamalar yapılıyor, yeni bir çarşı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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