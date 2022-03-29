"Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Haberler

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"Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA - Burak Milli - Güncel
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"Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - "Hatay Kaytaz Böreği" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna kentin bilinen lezzetlerinden kaytaz böreği için başvuru yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bu yöresel lezzete, "Hatay Kaytaz Böreği" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Patent, Hatay, Türk, Güncel, Haberler

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