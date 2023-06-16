Hatay Kart Kişiselleştirme Ofisi Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hatay Kart Kişiselleştirme Ofisi yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Ana Binası Antakya Köprübaşı'nda hizmet veren Hatay Kart Kişiselleştirme Ofisi, meydana gelen yıkımın ardından otogar yanında HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kart çıkarmak isteyen, bakiye yükleme, kayıp başvurusu, vize işlemleri yapmak isteyen tüm vatandaşlar HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda kurulan konteynerlerde işlemlerini yaptırabilecek.