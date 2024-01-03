Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkeli ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye'de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkeli ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.