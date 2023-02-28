Hatay'ın Zor Günleri: "Tekrardan Ayaklanacağız Ama Uzun Zaman Alacak"
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla yıkıma neden olduğu yerleşim yeri. Kentin birçok mahallesi harabeye dönmüş durumda.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla yıkıma neden olduğu yerleşim yeri. Kentin birçok mahallesi harabeye dönmüş durumda. En öncelikli ihtiyaç olarak su ve barınma gösteriliyor. VOA Türkçe ekibi Antakya'dan izlenimlerini aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel