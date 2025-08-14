Hatay'ın Yayladağı'nda Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Dağdüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
