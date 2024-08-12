Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çamaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.