Hatay'ın su şebekesine Konya ekiplerinden can suyu

Yıkılan Hatay'ın su şebekesini Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tamir ediyor

HATAY - Deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a giderek arama kurtarma, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların koordinasyonu gibi hizmetleri yerine getiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin zarar gören su şebekesini tamir ederek bölgeye can suyu verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, jeneratörler aracılığıyla pompaları çalıştırdıklarını ve Hatay'ın ana terfi hattına su basarak besleme deposuna suyu intikal ettirdiklerini belirterek, "Asıl hedefimiz Hatay ilinin şehir şebekesinin çalıştırılması. Şu anda ekiplerimizle burada yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 büyük depremin yaşandığı Hatay'da sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacına çözüm üretiyor. Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ilçe belediyeleri ile birlikte Hatay'da 630 araç, 2 bin 51 personel ve 134 jeneratörle çalışmalarını sürdürüyor.

"Hatay'da depolara suyu verdik, asıl hedefimiz şehir şebekesinin çalıştırılması"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, bölgeye intikal eder etmez ilk iş olarak HATSU yetkilileriyle irtibata geçerek şebeke kaynaklarının nereler olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Şehir merkezinde ve civarda elektrik enerjisi olmaması dolayısıyla pompa istasyonlarında gerekli operasyonları yaparak jeneratörler aracılığıyla pompaları çalıştırdıklarını ve Hatay'ın ana terfi hattına su basarak besleme deposuna suyu intikal ettirdiklerini anlatan Demir, "Bir taraftan da arıtma tesisleri tarafından gelen isale hattının çalıştırılması kısmına girdik. Orada da enerji olmadığı için bypass ile çalıştırma mecburiyeti doğdu. Ancak bu suyu verince şebekede meydana gelen büyük arızalar vardı. Bu arızalar da ekiplerimiz tarafından giderilerek bugün itibariyle Hatay ilinin depolarına suyu vermiş olduk. Ancak şebekeye suyu veremiyoruz. Sebebi, şehirde büyük yıkımın oluşması nedeniyle enkaz çalışma alanlarındaki zeminde meydana getirecek olan gevşeme daha büyük facialara yol açabilir. Bundan dolayı şehrin iç kesimlerine su veremiyoruz. Asıl hedefimiz, Hatay ilinin şehir şebekesinin çalıştırılması. Şu anda ekiplerimizle burada yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde şehirde suyu vermiş olacağız. Allah böyle faciaları ülkemize ve milletimize bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Hatay için elimizden geleni canla başla yapıyoruz"

Hatay'a su verilmesi için çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Gökhan Gök, "Hatay depreminin 14. saatinde buradaydık. Su kuyularını faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Jeneratör yardımıyla suyumuzu çıkardık Allah'ın izniyle. Kamyonlarla da halkımıza suyun naklini gerçekleştiriyoruz. Hatay için elimizden geleni canla başla yapıyoruz. Bir faydada bulunabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Bir diğer KOSKİ çalışanı olan Abdülhakim Ay da, "Hatay depreminin ardından 14 saat içinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'a ulaştık. Buradaki kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik teknisyenleri ve mekanik teknisyenleri ortaklığıyla derin kuyularımızın tamirini yaparak halkımızın su temin ihtiyaçlarını karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka KOSKİ çalışanı Ömer Koç ise, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ adına 88 noktaya su sevkiyatı yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Bir dua alabilirsek yeter bize" diye konuştu.

Depremden etkilenen vatandaşlara tankerlerle su dağıtımı yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, HATSU pompa istasyonundaki kuyuları çalıştırarak bu kuyulardan tankerlere su doldurmak suretiyle depremden etkilenen insanlara su dağıtımı yapıyor. Akşam saatlerinde ise enkaz bölgelerine portatif jeneratör ve projektörle aydınlatma yapan KOSKİ ekipleri, öte yandan kuyuların arıza kontrollerini de sürekli olarak yapıyor. Ekipler ayrıca, Konya Afet ve Koordinasyon Merkezi binası ile çeşitli kurum ve kuruluşların konteynerlerine jeneratörlerle enerji sağlıyor.