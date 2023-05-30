Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Meydan mahallesinde bulunan sazlık ve zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - HATAY