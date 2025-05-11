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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırının 12. yılında anma programı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırının 12. yılında anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan, aralarında saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na yürüdü.

Ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını taşıyan katılımcılar, anıt önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Saldırılarda ölenlerin isimlerinin anons edildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programdaki konuşmasında, 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Öztürk, "Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozmaya çalışan tüm hain gruplara karşı duruşumuz asla sarsılmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, refahı, esenliği, memnuniyeti ve mutluluğu yegane gayemizdir." dedi.

Patlamalarda 11 yakınını kaybeden Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman bozulmayacağını belirterek, "Her zaman olduğu gibi dimdik ayaktayız. Acılarımız hala taze ama birlikte güçlü kaldık. Reyhanlı halkı zorluklara rağmen hep bir arada durdu, durmaya da devam edecek." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna'nın da katılımcılara hitap ettiği programın ardından motosikletli gruplar anma sürüşü yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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