Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.