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Hatay'ın Payas İlçesine 24 Derslikli Lise Yapılacak

Hatay'ın Payas İlçesine 24 Derslikli Lise Yapılacak
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İş insanı Recep Atakaş'ın desteğiyle Payas ilçesinde 24 derslikli bir lise inşa edilecek. Protokol Valilikte imzalandı ve okulun inşaatı kısa sürede başlayacak.

Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek.

Yakacık Mahallesi'nde yapımı planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Atakaş'ın katılımıyla Valilikte imzalandı.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki çok sayıda eğitim kurumunun hasar aldığını hatırlattı.

Yeni okulların inşasıyla hasar gören binalarda güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Payas ilçemize anadolu lisesinin yapılmasının elzem olduğu ifade edildi. Ben de iş insanı Recep Atakaş'tan, 24 derslikli lise yapılmasını talep ettim. Sağ olsun bizi kırmadı. İmzalanan protokol, Recep Atakaş'ın şu ana kadarki 6. okulu. Öncesinde 5 okulu tamamladı."

Masatlı, okulun inşaatının kısa sürede başlayacağını kaydetti.

İş insanı Recep Atakaş da projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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