Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'ın Payas ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı

Güncel Haberler

İskenderun-Payas karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

İskenderun-Payas karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazadan sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Amirliği Ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun İtfaiye Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title