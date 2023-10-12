Haberler ›› Güncel ›› Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Yapılan baskınlar sonucunda otomobilin parçalara ayrıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.