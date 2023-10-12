Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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Hatay'ın Payas ilçesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Yapılan baskınlar sonucunda otomobilin parçalara ayrıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yaşanan otomobil hırsızlığı sonrası hareket geçen polis ekipleri zanlıların adreslerine baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada otomobilin parçalara ayrıldığı belirlendi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.Y. ve H.B. isimli zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel