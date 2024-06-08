Hatay'ın Payas ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde plastik hurdaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.