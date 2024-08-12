Hatay'ın Payas ilçesinde hırsızlık olayı: 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede çalışma başlattı ve zanlıları yakaladı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi. A.B, M.B. ve H.Ü. adlı zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki binadan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B, M.B. ve H.Ü. operasyonla yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde çalıntı 7 ahşap dolap, 2 elektrik panosu, 6 lavabo ve 4 klozet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, M.B. ve H.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.