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Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde, saat 20.00'ye kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Osmaniye Hatay Güncel Haberler

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