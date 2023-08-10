Hatay'ın Kumlu ilçesinde trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber verdi. Kısa sürede olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumlu ve Reyhanlı Bölge Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 1'i ağır 7 yaralı ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY