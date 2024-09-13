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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Delibekirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Delibekirli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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