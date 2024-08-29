Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Delibekirli Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Delibekirli Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 15 arazöz, 2 su tankının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.