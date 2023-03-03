Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğal gaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası doğal gaz akışında yaşanan sorunların giderildiği ve kentin tamamına gaz akışının sağlandığı bildirildi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle kesinti yapılan doğal gaz şebekesinde teknik kontrollerin tamamlandığını belirtti.
Demiryürek açıklamasında, "Şehrin tamamına doğal gaz akışının sağlandığı bildirilmiştir. İlgili şirketin 444 4187 numaralı Çözüm Merkezi aranarak gaz açma talebinde bulunulması halinde doğal gaz kullanıma açılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel