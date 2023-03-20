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Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

??????? Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

??????? Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, AA muhabirine, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

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