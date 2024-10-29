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Hatay'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Hatay'da Cumhuriyet Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı
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Hatay'ın İskenderun, Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. İskenderun'daki törende Vali Yardımcısı ve diğer yetkililer bayramı kutlarken, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Samandağ'da denizde Türk Bayrağı açan Sahil Güvenlik ekipleri de törende yer aldı. Dörtyol'da ise Atatürk Anıtı'nda yapılan törende halk oyunları ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun, Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İskenderun ilçesinde törende, Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Tören halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle son buldu.

Samandağ ilçesinde de Kaymakam Emre Dündar'ın katılımıyla geçit töreni yapıldı.

Tören, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin denizde Türk Bayrağı açmasıyla tamamlandı.

Dörtyol ilçesinde de Kaymakam Ümit Altay'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu program, geçit töreniyle son buldu.???????

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

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