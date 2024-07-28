Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.