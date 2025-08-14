Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 18 arazöz, 6 su tankı, 7 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Emniyet ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

"Mal ve can kaybımız söz konusu değil"

Vali Mustafa Masatlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 19.10'da ihbarın geldiğini söyledi.

İhbar üzerine yangın bölgesine başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin intikal ettiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerimizde tedbir amaçlı yaklaşık 540 vatandaşımızı da şu an itibarıyla tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi halinde burada bulunan boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Rüzgarla ilgili önemli bir risk şu an itibarıyla söz konusu değil. Arkadaşlarımız genel manada yangının seyriyle ilgili öngörüleri ölçüsünde tedbirlerini alıyorlar. Gerek araç planlaması, gerek personel planlaması da bu şekilde yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla da herhangi bir mal ve can kaybımız söz konusu değil."