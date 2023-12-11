Hatay'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Yayladağı, Samandağ ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Hatay'ın güney kesimlerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.30'a kadar Hatay'ın Yayladağı, Samandağ ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.