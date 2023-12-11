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Hatay'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

11 Aralık 2023 21:23 Güncelleme: 21:24 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Yayladağı, Samandağ ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.