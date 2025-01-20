Hatay'ın Erzin İlçesinde Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde Mahmutlu Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel