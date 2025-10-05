Haberler

Hatay'ın Erzin ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Gökdere mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökdere mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
