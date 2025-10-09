Haberler

Hatay'ın Erzin ilçesinde motosiklet kazası: 3 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, İsali Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

