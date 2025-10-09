Hatay'ın Erzin ilçesinde motosiklet kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, İsali Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen motosikletler, İsali Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel