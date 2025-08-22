Hatay'ın Erzin ilçesinde iş kazası: Harita teknikeri hayatını kaybetti
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir şantiyede çalışan harita teknikeri B.M, iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde iş makinesinin çarptığı harita teknikeri hayatını kaybetti.
İsali Mahallesi'ndeki şantiyede kepçe, alanda çalışan harita teknikeri B.M'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel