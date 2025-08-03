Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.25'te meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.33 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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