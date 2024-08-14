Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.