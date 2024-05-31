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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, E.E. ve D.E.K. tutuklanırken, H.A. serbest bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent genelinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan E.E, D.E.K. ve H.A. belirlenen adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve D.E.K. tutuklandı, H.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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