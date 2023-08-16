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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik trafosunda yangın çıktı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir elektrik trafosunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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