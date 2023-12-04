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Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor

4 Aralık 2023 15:59 Son Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış bekleniyor. Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.