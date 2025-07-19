Hatay'ın Defne İlçesinde Yaban Domuzları Yerleşim Alanına İndi
Defne ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaban domuzu ve yavruları görüldü. Yemek bulmak için ormandan yerleşim yerine inen domuzlar, çöp konteynerleri ve yol kenarlarında yiyecek aradı. Domuzların o anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel