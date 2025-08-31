Hatay'ın Defne ilçesinde orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.